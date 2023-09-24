وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

فيما أشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة، معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي.

كان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الأدميرال روب باور والوفد المرافق له وتناول اللقاء علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية. وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.