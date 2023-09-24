إجازة اليوم الوطني السعودي.. 3 أيام للقطاعين العام والخاص

يُعد اليوم الوطني السعودي مناسبة وطنية مهمة للاحتفال بتاريخ وثقافة وتقدم المملكة العربية السعودية، إذ يجسد وحدة البلاد وتاريخها العريق، ويعزز روح الانتماء لدى المواطنين، وتقام في هذا اليوم العديد من الاحتفالات والفعاليات في مختلف أنحاء المملكة، تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية، ويظهر الفخر بالماضي والتفاؤل بالمستقبل، ويعكس روح التضامن والوحدة بين أبناء الوطن، وهذا العام، صادف اليوم الوطني السعودي أمس السبت.

إجازة اليوم الوطني السعودي

قررت المملكة العربية السعودية أنّ تكون إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين العام والخاص في المملكة اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023، الموافق 9 ربيع الأول 1445 هجريا، وبذلك، تمتد الإجازة لمدة ثلاثة أيام متتالية، ابتداء من الجمعة وحتى الأحد، ما يتيح للموظفين فرصة للاحتفال والاستمتاع بوقتهم في هذه المناسبة الوطنية.

شعار اليوم الوطني السعودي

واختارت المملكة العربية السعودية شعارا للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93 هو «نحلم ونحقق»، والذي يعكس روح التفاؤل والتطلع نحو مستقبل مشرق للمملكة، ويشجع هذا الشعار على العمل والتطور لتحقيق أهداف وطموحات الوطن، ويُعد اليوم الوطني السعودي مناسبة وطنية مميزة، تُحتفل بها جميع فئات الشعب السعودي، وتعكس وحدته وتماسكه، وتأتي إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع العام و القطاع الخاص لتمكين المواطنين من الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية والاستمتاع بها.