«تعليم القاهرة» توجه بتوزيع لائحة الانضباط على المدارس وتطبيقها

وجه أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بالالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي داخل الإدارات التعليمية وتوزيعها داخل المدارس، مشيرا إلى أنّ لائحة النظام والانضباط المدرسي المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة تستهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة.

مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب

وقال مدير المديرية: «بصدد القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي وتعميمها على الإدارات التعليمية لتطبيقها في العام الدراسي الجديد حيث يعتبر عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال مسؤولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وواجبات ومسئوليات الأخصائي النفسي والاجتماعي وواجبات ومسؤوليات المعلمين فضلا عن حقوق الطلاب وأولياء الأمور».

تعليق اللائحة في مكان ظاهر بالمدارس

وتعلق اللائحة في مكان ظاهر بالمدارس وتضع نسخة داخل كل مكتبة بالمدارس، كما توضع نسخة داخل كل الإدارات التعليمية، ويتم التنبيه على أخصائي الصحافة أن يشار إلى اللائحة بصفة يومية أثناء طابور الصباح.

كما يتم نشر لافتات داخل المدارس والفصول لتوعية الطلبة باحترام المعلم ولتحقيق بيئة تعليمية آمنة داخل المدارس (قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا) كما قام سيادته بمتابعة انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس وتجهيز الفصول استعداداً للعام الدراسي الجديد وتجهيز جداول المتابعة وأيضاً تجهيز جداول الحصص الدراسية فى جميع المواد.