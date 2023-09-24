«التعليم»: التحفظ على هاتف الطالب حتى نهاية العام حال دخول المدرسة به

حددت لائحة الانضباط المدرسي، والذي أصدرَها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023، الإجراءات التي يتمّ اتباعها للطلاب الذين يقومون بحيازة وإساءة استخدام الأجهزة التي تعوق العمل بالمدرسة طبقاً لنظام إدارة الفصل «المحمول والحواسب المحمولة وغيرها».

بتخفيض درجة السلوك بنسبة لا تجاوز 15%

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في لائحة الانضباط، أنَّه يتمّ أخذ تعهد كتابي على الطالب، وإخطار ولي الأمر، والتحفظ على الجهاز إلى نهاية اليوم الدراسي، واستدعاء ولي الأمر، وأخذ تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يتمّ عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية، لاتخاذ القرار بتخفيض درجة السلوك بنسبة لا تجاوز 15%، والتحفظ على الجهاز حتى نهاية الفصل الدراسي مع إخطار ولي الأمر.

فصل الطالب والتحفظ على الجهاز

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّه يتمّ عرض حالة الطالب علي لجنة الحماية المدرسية، لإنقاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تجاوز 3 أيام، والتحفظ على الجهاز حتى نهاية العام الدراسي، مع إخطار ولي الأمر، وفي حالة تكرار المخالفة تعرض حالة الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تتجاوز 7 أيام والتحفظ على الجهاز حتى نهاية العام الدراسي، مع إخطار ولي الأمر.