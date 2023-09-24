«التعليم»: بدء تدريب معلمي الصف السادس الابتدائي على النظام الجديد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه استكمالا لخطة التنمية المهنية لمعلمي للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي، وتدريب موجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية على النظام الجديد للتعليم لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن، والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة، يتم عقد ورش عمل للتنمية المهنية للصف السادس الابتدائي، أونلاين بقاعات الفيديو كونفراس المتاحة بالإدارات التعليمية التابعة للمديريات.

تدريب معلمي الصف السادس الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ التدريب 25 سبتمبر الجاري لمعلمي مادتي العلوم والرياضيات، والثلاثاء مادة العلوم، والأربعاء الرياضيات، والخميس العلوم والرياضيات، مطالبة بدعوة المعلمين المستهدفين للحضور إلى قاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات التعليمية، كل وفق تخصصه في الميعاد المحدد، ويتم موافاة الوزارة بالكشوف النهائية بالحضور والتقرير فور الانتهاء من التدريبات، نظرا لأهميتها واعتبار تدريب المعلمين مهم للغاية.