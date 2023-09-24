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«التعليم» تكشف عن منحة مجانية للطلاب المتفوقين في العلوم واللغة الإنجليزية

كتب:

أميرة فكري
12:42 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منحة مجانية تستهدف الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للمدارس بأنواعها كافة، من الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي، في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالإشارة إلى مبادرة «أشبال مصر الرقمية».

براعم مصر الرقمية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، أنّه جرى إطلاق مبادرة جديدة وهي براعم مصر الرقمية التي تستهدف تنمية القدرات التكنولوجية والشخصية لتلاميذ المدارس، من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي من جميع المحافظات، حيث يتم فتح باب التسجيل للدفعة الأولى للمبادرة من خلال الموقع الرسمي https://decl.gov.eg في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 ولمدة 10 أيام اعتبارا من تاريخ فتح باب التسجيل.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنشر الوعي والتعريف بالمبادرتين وبأهمية التحاق الفئات المستهدفة بها، من خلال جميع وسائل التواصل والإعلام، وبمعاونة مركز التطوير. 

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بقلم أميرة فكري