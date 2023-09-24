تجهيز 1097 مدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد بقنا

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، اجتماعا موسعا لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مجلس المحافظين بالأمس، والذي وجه خلاله بضرورة المتابعة المستمرة في الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، موجها بتشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من تجهيز 1097 مدرسة بمراكز وقرى المحافظة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، تشمل جميع المراحل التعليمية، منها 21 مدرسة إنشاء جديد تضم 291 فصلا، وتدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد 3760 طاولة ومقعد جديد، بدلا من التُخت والمقاعد المتهالكة.

جاهزية المنشآت الدراسية بقنا

وأكد محافظ قنا، في بيان صحفي، أنه تم التأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة ورفع كفاءة المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس وخارج الأسوار، مشيرا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين قامت بتنظيم معارض «أهلا مدارس» في عدد من مدن المحافظة، لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.