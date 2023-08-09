موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المدارس.. الخريطة كاملة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المدارس والخريطة الزمنية كاملة للدارسة، بداية من امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة منتصف العام، وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني، وموعد بدء الامتحانات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المدارس

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المدارس 30 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى يوم 8 يونيو 2024، وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الذي يتكون من 35 أسبوعا:

- يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023.

- ينتهي الفصل الدراسي الأول 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحان الفصل الدراسى الاول 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير 2024.

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو 2024.

خطة العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المدارس

بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم، التفاصيل الكاملة لخريطة بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس، عقدت ملتقى تطوير المناهج «رؤى وتجارب»، وخلال أدلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بتصريحات مهمة منها أن تطوير المناهج الدراسية خطة دولة، وسيتم تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي، فضلاً عن التحول من التركيز على المحتوى إلى التركيز على نواتج التعلم.

أيضاً تشمل التصريحات تركيز المناهج المستقبلية على اكتساب المتعلمين الدراية والمعارف العلمية وإتاحة فرص للطلاب لتعلم لغات أجنبية ثانية والتركيز على الأنشطة الخاصة باكتشاف مواهب وقدرات الطلاب وتنميتها، التركيز في بناء المناهج على الفروق الفردية بين الطلاب.