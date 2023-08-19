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موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.. «اعرف باقي كام يوم»

كتب:

صفية النجار
07:30 م | السبت 19 أغسطس 2023
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

انقضى جزء كبير من الإجازة الصيفية، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، للاستعداد له بشراء لوازمه الدراسية، فضلا عن المذاكرة وتهيئة الطلاب.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وحددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، رسيميًا، وفقا لخريطة رسمية تشمل مجمل العام الدراسي للمراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، وجاءت على النحو التالي:

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

ويبدأ العام الدراسي الجديد 2024، يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي على:

- 30 سبتمبر 2023 بداية العام الدراسي الجديد 12023-2024.

- 35 أسبوعًا عدد أسابيع الدراسة في العام الدراسي 2023- 2024.

- 14 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 .

- 27 يناير تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2023- 2024. 

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2023- 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2023- 2024.

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 6 يونيو 2023- 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2023- 2024.

- ينتهي العام الدراسي الجديد 2024 يوم السبت 8 يونيو 2023- 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 223-2024

وبحسب الخريطة الزمنية، فإنّ امتحانات الثانوية العامة تبدأ رسميا 15 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 1 يونيو 2024.

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بقلم صفية النجار