مدبولي يتابع ملفات عمل صندوق التنمية الحضرية تنفيذا لخطة الدولة بتطوير العمران

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عددا من ملفات العمل، حيث أكد أهمية دور صندوق التنمية الحضرية انطلاقا من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم، والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة منه، والتي تتم في 23 موقعا بـ13 محافظة على مستوى الجمهورية، وتشهد تنفيذ نحو 61 ألف وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 828 فدانا بنسبة تنفيذ تصل إلى 92%.

وتناول صديق، على نحو تفصيلي، موقف تنفيذ العمارات السكنية والوحدات بكل موقع على حدة في مختلف أنماط الإسكان المستهدف «الاجتماعي، والمتوسط، والاستثماري، وسكن كل المصريين»، وتطرق إلى موقف تنفيذ شبكات المرافق الخارجية للمشروع، من التغذية بالكهرباء، والمياه، وشبكات الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، بالمواقع المستهدفة ضمن المرحلة العاجلة من هذا المشروع الحضاري.

وتطرق المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، مستعرضا مكونات المشروع التي تتضمن المناطق الثقافية، والاستثمارية، والوادي والتلال، وكذا مناطق القصبة، والنهر، والأسواق، والحدائق التراثية، وغيرها.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف التنفيذ بمناطق التطوير وإعادة الإحياء ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وأوضح أنّ مناطق التطوير في المشروع تضم «المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله»، وتشمل تدخلات الإحياء العمراني لهذه المنطقة، من تطوير واجهات المباني السكنية بما يتناسب مع الطابع العمراني للقاهرة التاريخية، والترميم الشامل للمباني غير المُسجلة ذات القيمة وإعادة التوظيف الملائم، وكذا إحياء الفراغات العمرانية التاريخية، وإعادة البناء على الأراضي الخرِبة والفضاء، وترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية المُسجلة.

كما عرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذي لإعادة إحياء منطقة درب اللبانة، واستعرض مقترح تطوير وإعادة إحياء منطقتي باب زويلة وحارة الروم، كما عرض كذلك المُخطط العام لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، والموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بشمال الحرفيين.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى ما تم من إجراءات بشأن طرح الفرص الاستثمارية المختلفة، وجهود الصندوق في التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لجذب المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى ما تم من تواصل مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى لدراسة الفرص المتقدمة للصندوق، كما أشار إلى أنّه تم الإعلان والبدء في تسجيل شركات الإدارة والتشغيل للمشروعات بالجرائد الرسمية وموقع الصندوق.

واستعرض المهندس خالد صديق في هذا الصدد عددا من العروض الاستثمارية المقدمة لإدارة وتشغيل مشروع تلال الفسطاط، ومقترح مشروع تطوير ترعة المنصورية، بمدينة أبو النمرس في الجيزة، وأهدافه الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والعمرانية، بمراحله المختلفة، والفرص الاستثمارية بمشروع القاهرة التاريخية، وعرض إحدى التحالفات لتنفيذ مشروع على أرض ناحية كفر الشيخ، بمدينة كفر الشيخ.

وفي مجال تعاون صندوق التنمية الحضرية على الصعيد الدولي، أشار المهندس خالد صديق، إلى أنّه انطلاقا من حرص الصندوق على التواجد بقوة على الساحة الدولية كجزء من مهامه، تقدّم الصندوق بطلب الانضمام إلى الحملة الحضرية العالمية، بهدف الاستفادة منها كمنصة دولية هامة تساعد الشركاء على تبادل أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة، والشراكة والدعوة لرفع مستوى الوعي حول التغيير الحضري الإيجابي من أجل تحقيق مدن خضراء ومُنتجة وآمنة وصحية وشاملة ومُخططة بشكل جيد.

ولفت صديق، إلى أنّ صندوق التنمية الحضرية من المقرر أن يستضيف مُجمع المُفكرين الحضريين، من خلال تنظيم فعالية دولية بعنوان «القدرة على مقاومة الإجهاد الحراري.. ترجمة الاستراتيجية إلى إجراءات مناخية حضرية» وذلك في القاهرة يومي 25 و26 أكتوبر المقبل، كمُبادرة مُنبثقة من الحملة الحضرية العالمية، وتُمثل منصة لتبادل الرؤى بين جميع أصحاب المصلحة والشركاء بهدف تعزيز التحضر المستدام، واقتراح حلول حضرية في مواجهة تحديات التوسع الحضري المستقبلي، لافتا إلى أنّ ذلك يعزز دور مصر على الساحة الدولية في مجال التنمية الحضرية، ويفتح مجالات جديدة للتعاون الدولي لصندوق التنمية الحضرية، كما يدفع فرص التبادل الفني والخبرات بين دول العالم.

وأشار المهندس خالد صديق، إلى اعتزام صندوق التنمية الحضرية المُشاركة في مشروع المدن المترابطة، الذي يعدُ منصة مشتركة بين اتحاد المدن الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووكالة الخدمات لمجتمعات في عالم واحد، وتستهدف دعم المجتمع الدولي للممارسة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تشجع التبادل العالمي للخبرات وتطوير مشاريع مشتركة، موضحا أنّه جرى اختيار المقترح المقدم من الصندوق حول مدينة أسوان ضمن 5 مدن حول العالم للمشاركة في مشروع «تخطيط العمل الحراري والتخفيف من آثار الجزر الحرارية».