«صندوق التنمية الحضرية» يعلن عن حاجته لـ 18 مهندسا للقيام بأعمال مؤقتة

أعلن صندوق التنمية الحضرية عن حاجته إلى عدد 18 مهندسا للقيام بأعمال مؤقتة عن طريق التعاقد وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وسياسة وإجراءات الاختيار والتعاقد بالصندوق، وهو الإعلان الأول للصندوق عن وظائف في عام 2023.

وأوضح صندوق التنمية الحضرية، في منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك تخصصات عدة مطلوبة تتمثل فيما يلي:

- عدد (6) مهندس مدني.

- عدد (6) مهندس عمارة.

- عدد (5) مهندس تخطيط عمراني.

- عدد (1) مهندس اتصالات وحاسبات معلومات.

شروط التقدم لوظائف صندوق التنمية الحضرية

وأشار صندوق التنمية الحضرية خلال الإعلان إلى أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

1- الحصول على بكالوريوس في مجال التخصص من إحدى الجامعات المعتمدة.

2- ألا يقل التقدير العام للمؤهل الدراسي عن جيد.

3- خبرة من خمس إلى عشر سنوات في مجال التخصص.

4- إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي في مجال التخصص.

5- إجادة اللغة الإنجليزية.

6- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

7- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

8- أن تثبت لياقته الصحية لممارسة الوظيفة.

9- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية «قدوة حسنة»، أو أعفى منها بالنسبة للذكور، أو أدت الخدمة العامة أو أعفيت منها بالنسبة للإناث، إجتياز الإختبارات الإلكترونية أو الشفوية أو المقابلات الشخصية.

10- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف صندوق التنمية الحضرية

- طلب التقدم بالرغبة في التعاقد وفق الشروط المحددة.

- صورة المؤهل الدراسي الحاصل عليه، والدرجة العلمية الأعلى الحاصل عليها إن وُجدت، وفق التخصصات المحددة.

- السيرة الذاتية متضمنة صورة شخصية والشهادات والمستندات الداعمة لها.

- صورة من الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين.

- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية "قدوة حسنة" أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية موجه إلى صندوق التنمية الحضرية.

- الالتزام بتقديم أصول المسوغات اللازمة للتعاقد لمن وقع عليه الاختيار.

كما أشار صندوق التنمية الحضرية خلال الإعلان، إلى بيانات التقديم، حيث يتم التقديم للتعاقد عن طريق الإيميل «Info@udf.gov.eg» أو بالبريد المسجل، أو بالمقر الرئيسي للصندوق والكائن في 3 ش المخيم الدائم- الحي السادس – مدينة نصر - محافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من تاريخ 22/1/2023 حتى 4/2/2023، ولن يلتفت إلى الطلبات غير مستوفاة أو التي ترد بعد الموعد المحدد.