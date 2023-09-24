فيلم «دولارات دولارات» يحقق 34 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد

حقق فيلم «دولارت دولارت» أمس إيرادات متواضعة خلال المنافسة بدور العرض، إذ ينافس 10 أفلام أخرى بموسم الصيف، واحتل المركز السادس بين الأفلام الأخرى المنافسة.

إيرادات فيلم دولارات دولارات

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، حقق فيلم دولارات دولارات أمس 34 ألف جنيه أمس بدور العرض، والعمل حقق إيرادات متوسطة خلال دور العرض، وينافس بقوة خلال الموسم الحالي .

العمل يدور في إطار تشويقي ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.

وقد أقيم العرض الخاص للفيلم الأسبوع الماضي، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفيلم .

أبطال فيلم دولارات دولارات

فيلم دولارات دولارات، من بطولة الفنان صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، وصبري عبدالمنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.