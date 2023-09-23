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إصابة والدة منة فضالي ببعض الكسور.. والفنانة تبحث عن طبيب

كتب:

هبة أمين
01:57 م | السبت 23 سبتمبر 2023
منة فضالي مع والدتها

منة فضالي مع والدتها

تمر والدة الفنانة منة فضالي، بأزمة صحية بسبب سقوطها المفاجئ وتعرضها لبعض الكسور، وذلك حسبما أعلنت الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطلبت منة فضالي، من جمهورها ومتابعيها وأصدقاءها، توجيه النصيحة إليها بشأن إخبارها بأحد الأطباء المهرة لمساعدة والدتها بشأن سرعة تجاوز أزمتها، وشددت على ضرورة أن يتمّ الأمر بشكل سريع.

إصابة والدة منة فضالي ببعض الكسور

ونشرت منة فضالي، صورة لوالدتها تظهر مدى الألم الذي تعرضت له مؤخرًا، وذلك عبر حسابها على موقع  فيسبوك، مصحوبة بتعليق منها بقولها: «عاوزة دكتور عظام ضروري شاطر، أمي وقعت والدكتور بيقول في كسر ومحتاجه عملية وواير وجبس 3 أسابيع، ممكن حد ينصحني بدكتور بسرعة».

أزمة صحية لوالدة منة فضالي

وفي شهر يونيه الماضي تعرضت والدة منة فضالي، لأزمة صحية وتم نقلها للمستشفى وتم حجزها بغرفة العناية المركزة، وغادرت المستشفى بعد أن تجاوزت أزمتها الصحية وعادت إلى منزلها.

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بقلم هبة أمين