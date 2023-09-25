«التعليم» تعلن توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصفوف الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس والموضوعات الخاصة بمنهج الدراسات الاجتماعية للصفوف الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي للسادس الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر أن تبدأ 30 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن منهج الدراسات الاجتماعية يتضمن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد والمطور:

المحور الأول: البيئة الطبيعية

- الوحدة الأولى: وحدة أرض وتاريخ شعب.

- الدرس الأول: الموقع الجغرافي لوطننا العربي.

- الدرس الثاني: قصة ظهور الإسلام.

- الدرس الثالث: هجرة الرسول وتأسيس الدولة الإسلامية.

- الدرس الرابع: لمحات من حياة الخلفاء الراشدين.

الوحدة الثانية: الملامح الطبيعية لوطننا العربي

- الدرس الأول: مظاهر سطح وطننا العربي.

- الدرس الثاني: العوامل المؤثرة في مناخ وطننا العربي.

- الدرس الثالث: الأقاليم المناخية والنباتية في وطننا العربي.

- الدرس الرابع: المشكلات البيئية في وطننا العربي.

- شخصيات عربية مؤثرة: النبي محمد ص _ الخليفة أبي بكر الصديق.

المحور الثاني : الموارد والتنمية

- الوحدة الثانية: الموارد والأنشطة الاقتصادية في وطننا العربي.

- الدرس الأول : الزراعة في وطننا العربي.

- الدرس الثاني: الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي.

-الدرس الثالث: التعدين والصناعة في وطننا العربي.

- الدرس الرابع : السياحة في وطننا العربي.

- هيئات مؤثرة في المجتمع العربي: المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

- الدرس الخامس: التجارة في وطننا العربي.

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