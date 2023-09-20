هالة صدقي: فخورة بجائزة أفضل ممثلة عربية لأنها من الجمهور

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي، عن دورها بمسلسل جعفر العمدة، الذي عُرض في رمضان الماضى، وذلك خلال حفل موريكس دور.

هالة صدقي تتحدث عن جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي

وقالت الفنانة هالة صدقي لـ«الوطن»: «سعيدة وفخورة بتلك الجائزة، وخاصة أنني حصلت على جائزة أحسن ممثلة بالوطن العربي، جائزة لجنة التحكيم بالإجماع وجائزة الجمهور، ودائما يكون للجوائز التي تأتي من الجمهور مكانا خاصا في قلبي».

وأضافت هالة صدقي، أنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم كل ما هو جديد وهادف لأنها صنعت مكانة كبيرة لدى جمهورها من خلال جعفر العمدة، معتبرة أن التكريم بمثابة تكليل للجهد المبذول في العمل بداية من التحضيرات وصولا لمرحلة العرض.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن مسلسل «جعفر العمدة» حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، زينة، مي كساب، أحمد داش، منة فضالي، لبنى ونس.