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هالة صدقي بعد طرح عروسة مولد باسمها في الأسواق: يا حلاوتي بالحمصية

كتب:

ياسمين محمود
06:06 م | السبت 23 سبتمبر 2023
هالة صدقي

هالة صدقي

أعربت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها لطرح عروسة مولد تحمل اسمها في الأسواق بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وعلقت هالة صدقي قائلة: «صفصف بقت عروسة المولد أعمل إيه، معلش، كل سنة وانتوا طيبين، المهم تكونوا مبسوطين، عايزة عروسة طيب يا حلاوتي بالحمصية وأحلى تعليق نفتح العلبة نلاقي صورة عبد الجواد».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة الذي قدمت من خلاله صفصف والده جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وضم المسلسل عدداً من نجوم الفن أبرزهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

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