توزيع جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى اليوم

يقام مساء اليوم توزيع جوائز الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب المقرر الذي أطلق يوم 21 الماضي بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.

من المقرر أن يتم توزيع الجوائز على أكثر من مسابقة منها جائزة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية وجائزة أخرى للجوائز الأفلام القصيرة وجائزة لافلام الطلبة.

جائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة

كما خصص مهرجان الغردقة لسينما الشباب جائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لأفضل فيلم يعالج قضايا البيئة هذا إلى جانب وضع الكتالوج وبرنامج العروض عبر مطبوع على كارنيهات حضور المهرجان وهو ما يعرف بـ«QR Code»، وذلك في إطار دعم مبادارات الحفاظ على البيئة.

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب كان قد انطلق يوم 21 الماضي بتكريم عدد من الفنانين أبرزهم الفنان هاني سلامة والفنانة السورية سلاف فواخرجي واسم المخرج الراحل يوسف شاهين بحضور نخبة من فناني الوطن العربي بحضور خالد عبدالجليل نائب عن وزيرة الثقافة، والمخرج عمر عبدالعزيز.