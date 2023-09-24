محمد الباسوسي: تواصل الأجيال من أهم أهداف مهرجان الغردقة لسينما الشباب

قال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، إن تواصل الأجيال هو أحد أهم أعمدة المهرجان التي بُنيت عليه.

وأضاف الباسوسي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تواصل الأجيال كان هدفا رئيسيا وقت العمل على فكرة المهرجان، ولذلك كنا نسعى لاستقطاب قامات فنية كبرى تتحدث وتدير ندوات خلال دورته الأولى لإيصال خبرتهم للشباب فكان معنا حسين فهمي ومحمود حميدة وصفية العمري وهاني سلامة وأحمد وفيق وآخرون.

رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب: التمويل كان أكبر عقبة واجهتنا أثناء العمل على المهرجان

وأوضح رئيس المهرجان أن أكبر عقبة قابلته أثناء العمل على المهرجان هي التمويل المالي الذي لم يكن كافيا لتغطية كل تكاليف المهرجان من إقامة وطيران وتذاكر.

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب كان قد انطلق يوم 21 الماضي بتكريم عدد من الفنانين أبرزهم الفنان هاني سلامة والفنانة السورية سلاف فواخرجي واسم المخرج الراحل يوسف شاهين، بحضور نخبة من فناني الوطن العربي بحضور خالد عبدالجليل نائب عن وزيرة الثقافة، والمخرج عمر عبدالعزيز.