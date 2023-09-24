جدول عروض وندوات مهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم

نظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ندوة بعنوان «الشباب والسينما المصرية» في الساعة 11 صباح اليوم الأحد، بقاعة الندوات في فندق الإقامة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وشارك في الندوة الدكتور علاء الجارحي والمخرج عمر عبدالعزيز، والنجم أحمد وفيق والدكتور محمد العدل، ويديرها الناقد الفني خالد محمود.

وفي نفس القاعة أقام المهرجان في الساعة 12 ظهرًا، ندوة للفيلم الروائي القصير «بطارية ضعيفة»، بحضور الدكتور عاطف عبداللطيف بطل ومنتج الفيلم، ويدير الندوة الناقد الفني طارق مرسي.

فعاليات اليوم لمهرجان الغردقة

وفي الساعة 1.30 ظهرًا تستضيف قاعة الندوات ورشة عمل فنية، يشارك فيها عددًا من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحاضر بالندوة الفنان أحمد وفيق والمخرج الدكتور خالد بهجت.

وينظم المهرجان في الساعة 5 عصرًا مؤتمرًا صحفيًا للفيلم الروائي الطويل المستشفى، والذي أقيم عرضه العالمي الأول مساء أمس السبت على شاشة «مارينا اليخوت» ضمن عروض الدورة الأولى لمهرجان الغردقة السينمائي، ويحضر المؤتمر من فريق عمل الفيلم، المخرج محمد جمال الحديني، والمشرف على الإنتاج مروان الأشعل، والمنتح نايف صالح.

معلومات عن فيلم المستشفي

فيلم المستشفى إنتاج مصري سعودي مشترك، وينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، ويتناول قصة حقيقية برؤية فنية خاصة، وعلي صعيد العروض يشهد مجمع جراند سينما الغردقة في الساعة 2.30، وعرض المجموعة الثالثة من أفلام الطلبة المصريين، والتي يوليها المهرجان اهتماما خاصا باعتبارها تحارب أولى لشباب واعد.

وتضم المجموعة الثالثة أفلام موسى، والبروفة، ودخول مفاجئ، ومر السحاب، والغلطة، وكلها 10 دقايق، وحدث ذات مرة في الأقصر، وممكن ألعب معاكوا، كما يتم عرض «بوابة الى السماء» ضمن برنامج تكريم المخرج الأرميني چيڤان أفتسيان.