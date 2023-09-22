مهرجان الغردقة ينظم جولة بحرية لضيوف الدورة الأولى (صور)

قام نجوم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى بجولة بحرية بدعوة من الخبير السياحي الدكتور محمد الشاعر، وذلك على هامش الدورة الأولى من المهرجان.

شارك في الجولة النجوم حسين فهمي ومحمود حميدة وإلهام شاهين وسولاف فواخرجي وهاني سلامة وصفية العمري وأمير شاهين ومصطفى هريدي والكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان.

إعجاب النجوم بطبيعة مدينة الغردقة

وأبدى النجوم إعجابهم بالطبيعة البحرية الساحرة التي تتمتع بها مدينة الغردقة ومياهها الصافية، فيما حرص النجوم هاني سلامة وأمير شاهين ومصطفى هريدي والدكتور محمد الشاعر والسيناريست محمد الباسوسي على ممارسة رياضة الغوص في مياه البحر الأحمر.

انتهاء فعاليات اليوم الأول من مهرجان الغردقة

الجولة جاءت عقب انتهاء فعاليات اليوم الأول للمهرجان والتي تضمنت إلى جانب العروض السينمائية ندوة تكريمية للنجم هاني سلامة وندوة عن سينما يوسف شاهين في عيون الشباب.