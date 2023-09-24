معهد أمراض النباتات يعلن تجديد الاعتماد للسنة الخامسة على التوالي

أعلن الدكتور محمود قمحاوي مدير معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، أنه جرى تجديد الاعتماد للسنة الخامسة على التوالي لمعمل الممرضات النباتية الحجرية بالمعهد، بحصوله على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد «الايجاك»، طبقا للمواصفة القياسية الدولية أيزو (ISO/17025: 2017) في مجال تشخيص الأمراض النباتية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد قطب وكيل المعهد للإنتاج والدكتورة نيفين صبحي مدير إدارة الجودة بالمركز، والدكتورة عبير عبد الوهاب مدير المعمل وفريق التفتيش من الايجاك وفريق العمل بالمعمل المدير الفني الدكتورة هدى زكريا، ومدير الجودة يسرا أحمد.

زيادة دقة وسرعة النتائج وفقا لأحدث الطرق

وأكد مدير معهد أمراض النباتات، تطوير المعمل والتحديث الدائم للاختبارات المتبعة في مجال تشخيص الأمراض، بهدف زيادة دقة وسرعة النتائج، وفقا لأحدث الطرق والمواصفات القياسة الدولية.‏

وقال «قمحاوي»، إن المعمل يلعب دورا مهما في تشخيص وفحص العينات النباتية الواردة من الخارج عن طريق المنافذ المختلفة، من حيث الكشف عن المسببات المرضية الحجرية، كما أنه يلعب دورا كبيرا في مجال الصادرات الزراعية خاصة الفراولة والموالح، عن طريق فحص الشحنات المصدرة والتأكد من خلوها من الآفات الحجرية الممنوعة.

تجديد الاعتماد في المعمل للعام الخامس علي التوالي

وأشار إلى أن هذا هو تجديد الاعتماد في المعمل للعام الخامس علي التوالي مما يعد اعترافا رسميا بكفاءة المعمل الفنية كما يؤكد على مصداقية وجودة نتائج وتقارير الاختبارات الصادرة من المعهد، وباعتبار أن معهد بحوث أمراض النباتات هو الجهة الوطنية المرجعية، للكشف عن الممرضات النباتية الحجرية، فأن هذا الاعتماد يعزز من الإجراءات الحجرية التي تتخذ لمنع دخول آفات حجرية إلى الأراضي المصرية، التي من الممكن أن تقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية وتهدد الاستثمارات في مجال الزراعة، كما يساعد على عدم تصدير شحنات زراعية مصابة بأي ممرضات ممنوعة يمكن أن تؤثر على سمعة الصادرات المصرية.

من الجدير بالذكر، أن معمل الممرضات النباتية الحجرية يعد أول معمل معتمد بوزارة الزراعة في مجال تشخيص الممرضات الحجرية للنبات منذ 2018.