مركز البحوث الزراعية يستنبط 18 صنف ذرة ذات إنتاجية وجودة مرتفعة

نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، يوم الحقل السنوي لبرنامج الذرة الشامية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لاستعراض حقول المشاهدات للهجن التجارية والهجن الجديدة المبشرة بحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية وعدد من مديري المعاهد البحثية.

اليوم الحقلي للتعرف على الهجن الجديدة

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إن هذا اليوم الحقلي للتعرف على الهجن الجديدة والمبشرة عالية الانتاج والمقاومة للأمراض ودرجات الحرارة المرتفعة وكذلك الهجن المبكرة التي تستهلك كميات مياه أقل وذلك بمحطة بحوث الزراعية سخا بكفر الشيخ.

إنتاج التقاوي والأمن الغذائي

أضاف خليل أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية لمحصول الذرة الشامية كأحد أركان الأمن الغذائي المصري يهتم قسم بحوث الذرة الشامية سنويا بتنظيم يوم حقلي لإبراز الانشطة المختلفة للقسم وتعريف المزارعين والشركات الوطنية لإنتاج التقاوي باهم الهجن المسجلة والمبشره حيث يحتوي حقل المشاهدات هذا العام على 18 هجينا مسجلا وهي 11 هجينا فرديا أصفر و5 هجن فردية بيضاء و2 هجن الذرة الفشار، و17 هجينا مبشرا في المراحل النهائية من التقييم وهي 10 هجن فردية صفراء، و5 هجن فردية بيضاء و2 هجين فردي أحمر.

هجن مبكرة في النضج

تابع بأن تلك الهجن تتميز بمحصول الحبوب العالي والنمو الخضري القوي بعد الحصاد مما يجعلها تستخدم للغرضين محصول الحبوب ومحصول السيلاج ومنها ما يعطي محصول حبوب وجودة عالية وهناك هجن مبكرة في النضج توفر المياة المستخدمة في الري.