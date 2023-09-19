«القومي للأجور» يوضح كيفية إضافة زيادة رواتب القطاع الخاص

يترقب العاملين بالقطاع الخاص، اجتماع المجلس القومي للأجور خلال الفترة المقبلة، لمناقشة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة من الحوافز الداعمة للمواطنين والعاملين في الدولة، والتي يستفيد منها نحو 16 مليون أسرة ضمن «تكافل وكرامة» والمعاشات، ونحو 4.5 مليون عامل يستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

اجتماع القومي للأجور

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، لـ«الوطن»، إن النظر في زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، تتم بناء على مشاورات بين أعضاء المجلس للتوصل إلى صيغة نهائية بشان الزيادة، ومن المنتظر أن يعقد المجلس اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص.

تنفيذ حزمة من القرارات

كان الرئيس السيسي، وجه الحكومة بتنفيذ حزمة من القرارات، خلال كلمته في لقائه بأهالي بني سويف أمس السبت، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

وأوضح بدوي، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3 آلاف جنيه، قائلاً: رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات.

علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

ومن بين الحوافز التي وجه بها الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.