وزير التموين: تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية بالمنافذ

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وأحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، والمهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان للتنمية، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان مُقام بـ13 مليون جنيه

تفقد وزير التموين والمحافظ مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين، يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية، ومكتب تموين ثان العاشر، ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان التي تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية، لتقديم كافة الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية، وخدمات حماية المستهلك، وخدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

تطوير كافة الخدمات فى مؤسسات الدولة

أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حرصاً من القيادة السياسية على تطوير كافة الخدمات في مؤسسات الدولة تم الانتهاء من تطوير مراكز الخدمة بكافة المحافظات وفرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلي وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأضاف وزير التموين أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين، يتم تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، ليكون الناتج النهائي من مشروعات الحكومة، هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية في مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

أوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز حسن استقبال المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية التي تمس كل أسرة.