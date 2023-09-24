«يحتاج لإرادة قوية».. استشاري أمراض الصدر: 50% من المدخنين يتخذون قرار الإقلاع

قالت الدكتورة مروة علي الشامي، استشاري ومدرس أمراض الصدر بمستشفيات جامعة الإسكندرية، إنه فوق 95% من المدخنين يدركون أضرار وخطورة السجائر سواء كان الشخص متعلما أم لا، وهناك 50% من المدخنين يتخذون قرار الإقلاع عن التدخين لكن 35% منهم هم مَن يستطيعون الاستمرار على هذا القرار، بينما أقل من 15% هو من ينجح في الإقلاع عن التدخين نهائيا.

الإقلاع عن التدخين قرار

وأضافت «الشامي»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سالي شاهين وسناء منصور عبر فضائية «dmc»، أن الإقلاع عن التدخين قرار يحتاج لإرادة قوية، مشيرة إلى أن التدخين في وقت مبكر يزيد من أضراره كون مستقبلات مادة النيكوتين أو المادة الرئيسية التي تسبب التدخين تزداد مع مرور الوقت، واحتياج المواطن لكمية السجائر تزداد، وبالتالي تزيد أضرارها، لذلك يكون قرار الإقلاع أصعب.

التدخين يعد أحد أنواع الإدمان

وتابعت، أن التدخين يعد إدمانا كونه أحد أنواع الارتباط، ومادة النيكوتين بالسجائر التي يعتمد عليها الإنسان تفرز الدوبامين في الجسم، موضحة أن الدوبامين هي المادة تشعر الإنسان بالسعادة وتزيده نشاطا وتركيزا.