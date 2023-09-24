توزيع شنط مدرسية مجانا لأبناء العاملين ببيطري كفر الشيخ

قال الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري، بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى توزيع اليوم العشرات من الشنط المدرسية ومستلزمات دراسية على الطلبة من أبناء العاملين بمديرية الطب البيطري، في إطار التعاون الملموس من جانب مؤسسة «حياة كريمة»، التي تقدم أوجه الدعم للأسر البسيطة، والعاملين من معاوني الخدمات والعمال، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

فرحة كبيرة لأبناء العاملين

وأضاف الدكتور «بشار»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن الفرحة والبهجة رُسمت على وجوه العاملين بمديرية الطب البيطري وأبنائهم، جراء توزيع تلك الشنط المدرسية ومستلزمات العام الدراسي الجديد مجاناً.

شكراً لمؤسسة حياة كريمة

بينما قدم وكيل وزارة الطب البيطري الشكر للقائمين على مؤسسة حياة كريمة في كفر الشيخ، والشكر الأعظم للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل البسطاء، وكذلك الشكر موصول للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، علي دعمه المتواصل في شتي المجالات لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة من الطب البيطري.