ضبط مصنع مواد كيماوية غير مرخص والتحفظ على طلاء بدون بيانات في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وأوضح «القلش»، إن إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة قامت بحملة تموينية بنطاق الإدارة، التي أسفرت عن ضبط مصنع إنتاج مواد كيماوية لحيازته مواد كيماوية تستخدم في طلاء الأخشاب «منتج نهائي»، غير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ عليها.

التحفظ على المضبوطات

وأشار محمود القلش، إن الكميات التي جرى التحفظ عليها عبارة عن 50 برميل بلاستيك أزرق اللون من المواد الكيماوية «منتج نهائي»، زنة الواحد 50 كيلو بإجمالي كمية قدرها 2500 كيلو، غير مدون عليها أي بيانات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام لاتخاذ اللازم قانوناً.