«تموين الإسكندرية»: ضبط مخزن يحتوي على 86 سيجارا أجنبيا مجهول المصدر

تمكنت إدارة تموين الإسكندرية من ضبط مخزن يحتوي على سجائر متنوعة وسيجار أجنبي مجهول المصدر.

قال المهندس محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق .

وأشار إلى أن إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و تحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة قامت بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط مخزن للسجائر بحيازته عدد 436 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر عدد 86 سيجار أجنبى مجهول المصدر بدون فواتير وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .

ضبط خامات ومواسير كهرباء بلاستيكية

وأضاف محمود القلش أن إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع للإدارة قامت بحملة تموينية بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط مصنع لحيازتة وإستخدام مواد خامات مجهولة المصدر و غير مدون عليها أي بيانات وكذلك منتج نهائي « مواسير كهرباء بلاستيكية» غير مدون عليه أي بيانات بداخل احد المصانع بمدينة برج العرب وتم ضبط و التحفظ على الكميات الآتية :

عدد 120 شيكارة بلاستيكية زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 3000 كجم من مجروش البلاستيك مجهولة المصدر و غير مدون عليها أي بيانات وعدد 46 لفة مواسير كهرباء بلاستيكية « منتج نهائي» طول اللفة الواحدة 90 متر بإجمالي طول 4144 متر غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .