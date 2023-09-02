«تموين الإسكندرية»: ضبط مصنع مخالف لتعبئة المواد اللاصقة للمواسير

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع لحماية للمواطنين من الغش التجاري تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة المصانع.

مصنع مواد لاصقة مخالف

وأشار «القلش» لـ«الوطن»، إلى أن إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية قامت بالاشتراك مع إدارة شرق التموينية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية، والتي أسفرت عن ضبط مصنع يقوم بتعبئة المواد اللاصقة للمواسير داخل عبوات مدون عليها منشأ بلد أجنبي باللغة الإنجليزية وتم التحفظ على الكميات الآتية:

- عدد 25 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 12 عبوة تزن العبوة الواحدة واحد كيلو لاصق للمواسير بإجمالي 300 عبوة.

- عدد 120 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 24 عبوة تزن العبوة ربع كيلو لاصق للمواسير بإجمالي 2880 عبوة.

- عدد 80 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 24 عبوة تزن العبوة تمن كيلو لاصق للمواسير.

- تحرر عدد 5 محاضر إقامة أوكازيون بدون تصريح من الجهات المختصة.

- تحرر محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار.

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.