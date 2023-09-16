«تموين الإسكندرية»: ضبط سكر تمويني وسجائر مجهولة المصدر في الأسواق

قال المهندس محمود القلش، معاون مديرية التموين بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمتابعة الرقابة على الأسواق، أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية، بتشديد الرقابة على الأسواق.

ضبط سكر تمويني داخل سوبر ماركت

وأشار «القلش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة الرقابة بالمديرية، برئاسة مؤنس محمد، المشرف على الإدارة، وعضوية أحمد حسن، مفتش الإدارة، بالاشتراك مع إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، أطلقت حملات أسفرت عن ضبط 160 كيلوجراما سكر تمويني داخل سوبر ماركت، كما جرى ضبط 520 علبة سجائر مجهولة المصدر مختلفة الأنواع بأحد المحلات.

وأوضح المهندس محمود القلش، أن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وجه جميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية، باستمرار الحملات وفي أوقات مختلفة، حتى تتم السيطرة على الأسواق لضبط الأسعار، ووقف أي استغلال للمواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسة التلاعب بمقدرات المواطنين.