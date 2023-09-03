«تموين الإسكندرية»: ضبط 3.5 طن قمح محلي متداول دون تصريح

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول الأقماح المحلية بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة تداول الأقماح المحلية.

حملة تموين إدارة شرق

أكد محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بـ«تموين الإسكندرية» لـ«الوطن» أنه بناء على التعليمات الصادرة قامت إدارة شرق التموينية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشي الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

ضبط كميات من القمح المحلي

- ضبط كميات من القمح المحلي الممنوع والمحظور تدواله إلا بتصاريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية حيث تم ضبط كمية 143 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالي 3575 كجم 3 أطنان ونصف تقريباً وجرى مصادرة المضبوطات وتسليمها لأحد المطاحن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.