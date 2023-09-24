طريقة إجراء فحوصات المقبلين على الزواج.. «الصحة» توضح الخطوات والمواعيد

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على المقبلين على الزواج عمل تحاليل ما قبل الزواج لكلا الطرفين، وذلك قبل عقد القران بنحو 6 أشهر، موضحة طرق إجراء هذه التحاليل، في الوحدات الصحية التابعة لها.

وقالت «الصحة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «احرص على عمل تحاليل ما قبل الزواج أنت وشريك حياتك.. في انتظارك للاطمئنان على صحتك وصحة عائلتك كل يوم من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً»، وتابعت: «الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على هذا الرقم 15335».

خطوات إجراء فحوصات ما قبل الزواج

وبينت الوزارة خطوات إجراء فحوصات المقبلين على الزواج، داخل الوحدات الصحية كالتالي:

- توجه لأقرب وحدة صحية، من وحدات فحص المقبلين على الزواج.

- البحث عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على على الزواج خلال 14 يومًا من إجراء التحاليل.

- طباعة شهادة النتائج.

- يتم مناقشة النتائج في جسلة تتسم بالسرية، والخصوصية، لكل طرف من الزوجين على حدة.

مواعيد عمل الوحدات الصحية المتخصصة في فحوصات المقبلين على الزواج

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن لمن يريد عمل فوحصات المقبلين على الزواج الاتصال بالخط الساخن 15335، لمعرفة أقرب وحدة صحية، أو زيارة الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.