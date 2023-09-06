«الأزهر العالمي للفتوى» ينفذ دورته الـ73 لتأهيل المقبلين على الزواج

افتتح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحد الماضي، دورته الـ(73) لتأهيل المقبلين على الزواج بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات المنصورة»، التي تستمر على مدار الأسبوع الجاري.

تفاصيل البرنامج التدريبي

في بداية البرنامج التدريبي، ألقت الدكتورة محاسن فكري عبد الخالق وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، كلمة ترحيبية بالدكتور أسامة هاشم الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ووفد مركز الفتوى المرافق له، والدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الدقهلية الأزهرية.

وعبر الدكتور أسامة الحديدي، عن بالغ سعادته بالتواجد في أحد صروح الأزهر الشريف العلمية والتعليمية، مؤكدا أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لا يألو جهدًا في النزول إلى الشباب وسماعهم، وإجابتهم عما يشغل أذهانهم.

سلسلة الدورات التي بدأها مركز الأزهر

تأتي هذه الدورة، ضمن سلسلة الدورات التي بدأها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في يوليو من عام 2021، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنمية الوعي الفكري لدى الشباب، وتأهليهم لإدارة أسرة ناجحة مستقرة، قادرة على مواجهة التحديات للوصول لمجتمع آمن.

تهدف هذه الدورات لزيادة الوعي بأهمية الأسرة، ودورها في تنشئة وإعداد أجيال قادرة على تنمية المجتمع، وتحقيق استقراره، والحد من المشكلات الأسرية، والظواهر السلبية بالمجتمع.

وأعد موضوعاتها، نخبة من المتخصصين في علوم الشريعة والتربية، والنفس والاجتماع، والطب والقانون، وتتضمن عدة محاور منها:

أهمية تكوين الأسرة، وأهدافها.

كيفية اختيار شريك الحياة.

الخطبة وما يترتب عليها من أحكام.

عقد الزواج وشروط صحته.

الحقوق الزوجية، وضرروة فهم شريك الحياة.

فن التعامل بين الزوجين.

أهم مهارات إدارة الخلاف الأسري.

أسس تربية الأبناء، وحقوقهم على الأبوين.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدِّم هذه الدورات مجّانًا للجمهور، وفي نهايتها يتسلم المتدربون شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز الدورة.

ويستمر المركز في عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج تباعًا بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.