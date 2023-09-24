أسامة ربيع: «قناة السويس ملهاش بديل وواقعة إيفرجيفن خير دليل»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس لن يكون لها منافس أو بديل، موضحًا أن واقعة السفينة إيفر جيفن أثبتت ذلك.

عبور سفينة إيفر جيفن كانت حافزا

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عبور سفينة إيفر جيفن كانت حافزًا لنا، مبينًا أنه كان يوجد 422 سفينة عالقة بسبب حادث السفينة، قائلا: «لو كان في طريق بديل لقناة السويس مكناش هيبقى في سفن عالقة».

العائد من المشروع يتمثل في تقديم الخدمات

وتحدث الفريق أسامة ربيع، عن تطوير القطاع الجنوبي للقناة، مؤكدا أن العائد من المشروع يتمثل في تقديم الخدمات وتقليل الحوادث كما حدث في حادث السفينة إيفر جيفين التي عطلت الملاحة لنحو ستة أيام.

وأوضح أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي تم التفكير فيه لاستيعاب جميع السفن بعد زيادتها، مبينا أن قناة السويس ليس لها بديل.