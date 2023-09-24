أمين الفتوى: لا يشترط عدد معين من الأجزاء لقراءة ورد قرآني

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كلمة «ورد من القرآن» تعني قدر من القرآن يتم الالتزام به لقراءته كل يوم، ويمكن للشخص عمل ورد لقراءة جزء من القرآن أو نصف جزء أو غيره حسب استطاعته، ولكن الأمر المهم من مسألة «ورد من القرآن» هو الالتزام والمداومة عليه، مستشهدا بالحديث الشريف: «أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدْومُها وإن قَلَّ».

قراءة الورد اليومي في وقت الفراغ

وأضاف «فخر»، خلال حواره لبرنامج «فتاوى الناس» عبر فضائية «الناس»: «لا يشترط أن يكون الورد عدد أجزاء كثيرة، فمن الممكن أن يكون جزءا واحدا فقط مع المدوامة يكون أفضل»، موضحا أنه يفضل اختيار وقت فراغ محدد من اليوم لقراءة الورد، مشيرًا إلى أنه يمكن قراءة الورد بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل، كون قراءة الجزء الواحد لا تستغرق أكثر من نصف ساعة.

قراءة القرآن من أفضل العبادات عند الله

وتابع: «وبتطبيق هذا النظام، يكون الفرد بدأ يومه بعبادة ولا يحمل هما بباقي اليوم حول مسألة عدم قراءة الورد الخاص»، موضحا أن قراءة القرآن من أفضل العبادات عند الله.