أسامة ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر (فيديو)

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن القناة الجديدة واستكمال المسيرة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، لزيادة معدل عبور السفن وتقديم خدمات التموين دون تغيير خط السير، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل وقت الانتظار في الممر المائي التجاري الأكبر والأهم على مستوى العالم.

تحويل قناة السويس

أوضح أسامة ربيع، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى إلى تحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر، إلى جانب إضافة خدمات إصلاح السفن تحت خط الماء.

حجز جميع خدمات القناة متاح عبر موقع الهيئة

وبيّن رئيس هيئة قناة السويس، أنه تمّت إضافة خدمة تغيير الأطقم بما يسهل من عملية عبور السفن، لافتا إلى أن حجز جميع خدمات القناة متاح عبر موقع الهيئة من أي مكان في العالم توفيرا للوقت.

واختتم «ربيع» بالإشارة إلى أن قناة السويس حققت عوائد كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة للجهد المتواصل من العاملين في الهيئة باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تضمن سلامة السفن، موجهًا الشكر لجميع رجال قناة السويس قدموا كل ما لديهم للارتقاء بمستوى الخدمات.