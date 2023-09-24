مدارس «ابدأ».. صروح لتطوير التعليم الفني والتقني (ملف خاص)

منذ انطلاقها فى أبريل 2022، تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، حيث تُعد «ابدأ» رافداً مهماً لتطوير الصناعة الوطنية، وتحقيق الأهداف الوطنية للدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

وأطلقت «ابدأ» نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS «بنظام التكنولوجيا التطبيقية»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتطوير التعليم الفنى والتقنى وتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030، حيث يعمل محور التدريب والبحث والتطوير بـ«ابدأ» كمظلة وطنية لتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفنى والتقنى، وذلك من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة طبقاً للمعايير الدولية؛ لضمان استدامة وجودة التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر.

وبدأت عملية التطوير بمدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر، وتحويلها إلى مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر»، وتكون متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط»، ويكون تخصصها فى مجالى الخدمات اللوجيستية وإصلاح وصيانة السفن.

وتوفر المبادرة أكثر من 30 وظيفة مختلفة، من مديرين، ومسئولى تقييم، وشئون طلاب، وإخصائيين اجتماعيين ونفسيين، ومعلمين فى تخصصات مختلفة، على أن يكون التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى، أما الوظائف المتخصصة الفنية فتتاح لمعلمى التعليم الفنى فقط.

وتسعى مبادرة «ابدأ» أيضاً إلى توفير 150 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وتستهدف إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بـ200 مليار جنيه، وتشمل محاورها المشروعات الكبرى ودعم الصناعات والبحث والتدريب، ونجحت المبادرة فى تجميع المصنعين لتوطين الصناعة.