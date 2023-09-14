عاجل.. تعليمات مهمة من «التعليم» قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تنفيذ خطة للأنشطة

أصدرت المديريات التعليمية، خطابًا إلى الإدارات التعليمية، يشمل تعليمات مهمة بشأن الاستعدادات للعام الدراسي 2023/2024، مؤكدة تنفيذ خطة الأنشطة والمسابقات، ويشارك فيها الطلاب والمعلمون.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وأكدت المديريات التعليمية، على الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس، بالتأكد من عدم تواجد العاملين في غير أوقات العمل الرسمية بالمدرسة، ووضع ضوابط وتكليفات سلامة وأمن المدرسة أثناء الفترة المسائية.

منع ممارسة الدروس الخصوصية في أثناء الفترة المسائية

وشددت المديريات التعليمية، على متابعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، ومنع ممارسة الدروس الخصوصية في أثناء الفترة المسائية ويحيل من يرتكب ذلك من المعلمين للتحقيق الفوري، ويشكل فريق من الطلاب في شكل مجموعات صغيرة للأنشطة للشرطة المدرسية وجماعات الصحافة وجماعات التمثيل والمسرح.

وأشارت المديريات، لمدير لمدرسة أي مهام أخرى يراها ضرورية لتحقيق النظام والالتزام داخل المدرسة، وهو آخر من يخرج من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، ويتابع بنفسه وصول المعلمين والطلاب إلى المدرسة قبل بدء الطابور من خارج المكتب، ويسأل الطلاب المتأخرين والمعلمين عن أسباب التأخير وينذرهم باتخاذ إجراءات في حالة تكرار ذلك.