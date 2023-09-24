تفاصيل «أندية البحث عن وظيفة» للتأهيل لسوق العمل.. اعرف المواعيد والأماكن

نفذت وزارة الشباب الرياضة «أندية البحث عن وظيفة» لتأهيل الشباب لسوق العمل، في محافظتي القاهرة والجيزة، ضمن فاعليات «صيف شبابنا» من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن الأندية تستهدف الشباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف وكيفية دخول سوق العمل، والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب المصريين والوافدين، وذلك بتوفير مجموعة من المميزات الآتية:

المميزات التي توفرها أندية البحث عن وظيفة للشباب

- تأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل.

- التعرف على آليات البحث عن وظيفة.

- طريقة كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.

- إعداد جيل من الشباب قادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له، من خلال البحث عن الفرص الحقيقية والتعرف على المتطلبات التي يحتاجها سوقُ العمل.

- يتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب، التي يستطيعون خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وإجراء مقابلات التعارف مع الشركات.

- ينفذ النادي مجموعة من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المؤهلين لإتمام هذه الأنشطة مع الشباب.

- يتم المتابعة مع الشباب بعد انتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر؛ وذلك للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

موعد ومكان إقامة نادي البحث عن وظيفة

من المقرر أن تقام الفعاليات داخل مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والجيزة، وهي: مركز شباب الأندلس، والشيخ زايد، والصفا، والتي بدأ تنفيذها بدءا من أمس السبت، وحتى الخميس 5 أكتوبر المقبل.