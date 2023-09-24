«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة في المحافظات.. مرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة توافر فرص عمل للخريجين بعدد من الشركات الخاصة في جميع المحافظات، برواتب مناسبة وتأمين طبي واجتماعي، وذلك خلال ملتقى توظيفي في البحيرة، ينطلق السبت المقبل 30 سبتمبر الجاري.

وتوضح «الوطن» تفاصيل وشروط التقديم لبعض الوظائف، نقلا عن صفحة وزارة الشباب والرياضة، عبر «فيس بوك»، والتي جاءت كالتالي:

- مدير حسابات

- مسؤول عن زيادة المبيعات وتطوير العلاقات مع العملاء المحتملين والحاليين

- إدارة وتدريب المروجين في مختلف الحسابات الرئيسية

- تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء بالإضافة إلى تقديم تفسيرات عملية لأي منتجات جديدة أو محدثة عند الضرورة.

شروط التقديم

- حاصل على درجة البكالوريوس

- خبرة 3 إلى 5 سنوات في مجال المبيعات

- خلفيات متنوعة في المبيعات «يفضل قسم الأجهزة المنزلية»

- يُفضل امتلاك سيارة

- أقصى سن للمتقدمين 37 عاما

المزايا

- راتب مغري

- يومان عطلة

- تأمين طبي واجتماعي

- محاسب عام:

- الحفاظ على تحديثات اليوميات وضمان التوثيق الصحيح للمعاملات المالية

- مسؤول عن إنشاء RFQ في وحدة الشراء للطلبات الداخلية والخارجية

شروط الوظيفة

- بكالوريوس تجارة قسم اللغة الإنجليزية

- خبرة 3 : 4 سنوات

- امتياز في اللغة الإنجليزية

- مهارة استخدام برنامج إكسل

- التعامل مع نظام ERP

- يُفضل ERP Odoo

المزايا

- باقة مغرية

- تأمين طبي واجتماعي

- يومان عطلة

أوقات العمل

9:00 صباحا إلى 5:30 مساء

مكان العمل

التجمع الأول بالقاهرة الجديدة

- وظائف بشركات المبيدات والكيماويات في البحيرة:

- مهندس كهرباء «ماكينات التعبئة»

- فني تشغيلات ماكينات كهرباء

- سكرتيرة

- مطلوب أيضا خريجي ألسن وزراعة انجليزي وخريجي زراعة قسم كيمياء مبيدات وخريجي علوم.

موعد التقديم

التقديم من خلال ملتقى التوظيف في البحيرة يوم 30 سبتمبر الجاري.