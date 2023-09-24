أسعار السكن المتميز للطلاب الوافدين والمصريين بجامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا عن توفير إسكان طلابي متميز لأبنائها الطلبة والطالبات الوافدين، للمرحلة الجامعية الأولى، وكذلك الدراسات العليا والمصريين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى فقط.

أجنحة مجهزة بفرش فندقي

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا لـ«الوطن»، إن السكن عبارة عن أجنحة يتكون الجناح من أثني عشر غرفة كل غرفة مجهزة بفرش فندقي يضم 2 سرير وتحوي ميني بار وغلاية مياه، وبكل جناح مطبخ به بوتاجاز، وميكرويف وغسالة ملابس ومبرد مياه، كما تتوفر غرفة تليفزيون مكيفة، وقاعة استذكار مكيفة بكل مبني.

السكن مؤمن ضد انقطاع الكهرباء

أوضح رئيس جامعة المنيا أن السكن مؤمن ضد انقطاع الكهرباء أو المياه ويتوفر خدمة الصيانة ونظافة الغرف بناء على الطلب، كما سيتم توفير وجبات مميزة بسعر التكلفة حسب الرغبة والحجز المسبق أسبوعيا، وتكلفة الإقامة 40 دولاراً شهرياً للسرير بالغرفة المزدوجة للوافدين، و70 دولارا للغرفة المفردة، و1200 جنيه للسرير بالغرفة المزدوجة و2400 للغرفة المفردة للمصريين.

وتابع رئيس الجامعة أن هذا السعر لا يشمل سعر التغذية التي ستقدم بسعر التكلفة وحسب الطلب، والأولوية في التسكين للطلبة والطالبات الوافدين، وأما المصريون فسيكون قبولهم خارج قواعد تسكين المدن الجامعية وبأولوية الحجز.