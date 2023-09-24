«حافظ على سمعة مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي لـ أسامة ربيع في أزمة إيفرجيفن؟

أكّد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنّ القناة تحكى تاريخ مصر عبر السنين الماضية، ويمكن الاطلاع عليه في متحف قناة السويس العالمي، والاستمتاع بمشاهدة المقتنيات النادرة التي توثق فترة الحفر والأحداث المختلفة.

بعض الدول الصديقة والشقيقة عرضت المساعدة في أزمة «إيفرجيفن»

وأوضح ربيع، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن أزمة سفينة الحاويات إيفر جيفن (Ever Given) كان فيها نوع من التشفي في مصر، لكن الأشقاء والأصدقاء عرضوا تقديم المساعدة مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

حديث الرئيس السيسي في أثناء الأزمة

وبيّن رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي أبلغه عند وقوع حادث جنوح إيفر جيفن بأن سمعة مصر بين يديه، وعليه العمل بجد للحفاظ عليها وهو ما حدث بالفعل بنجاح تعويم السفينة العملاقة، مع توفير أحدث المعدات التقنيات العلمية لضامن عبور السفن بأمان.

واختتم أسامة ربيع بالإشارة إلى أن حادث إيفر جيفن خلقت هاجسا لدى كل العاملين في هيئة قناة السويس، حرصا على سمعة القناة، ومن هنا كان لازما توفير كل ما يلزم للتطوير وتفادي المشكلات.