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أسامة ربيع يكشف بطولة المرشدين المصريين في التصدي لمؤامرة تعطيل قناة السويس

كتب:

محمد عزالدين
09:56 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
الفريق أسامة ربيع

الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تحرص على الاحتفال بيوم المرشدين، وهو محفور في تاريخ قناة السويس، ويدل على الإرادة والصلابة والعزيمة لمرشدين مصريين تصدوا لمحاولة دنيئة لتعطيل قناة السويس عن العمل بعد تأميمها.

انسحاب المرشدين الأجانب 

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن كل المرشدين الأجانب انسحبوا عدا بعض المرشدين من اليونان ساعدوا على إرشاد السفن.

ولفت إلى أن الأجانب لم يعملوا في الإرشاد، لذا استعنا ببعض ضباط البحرية الذين واصلوا الليل بالنهار حتى لا يحدث خلل في حركة الملاحة.

استفادة المصريين من القناة

وأردف: «من ضمن المؤامرة إنهم زودوا عدد السفن ليحرجك، فكان المرشدون بياخدوا المركب من بورسعيد للسويس ويعودوا بمركب أخرى بسبب قلة العدد، كان بيعمل 4 رحلات بدل رحلة واحدة».

واختتم: «أثبتنا للعالم أننا قادرون على إدارة قناة السويس بكفاءة ولم يحدث أي عطل».

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بقلم محمد عزالدين