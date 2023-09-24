اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدارس «ابدأ» صروح لتطوير التعليم الفني

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي» لوفد صيني: حريصون على الشراكة الاستراتيجية مع «بكين»

الرئيس: نهدف لدفع التعاون في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة

«لى شى»: مصر تشهد تطورا تنمويا لافتا في بناء قدرات الدولة ونهضتها

مدارس «ابدأ».. صروح لتطوير التعليم الفني

«مدبولي»: نهتم بتعميق الصناعات المعدنية وتبنِّي خطط لزيادة الإنتاج

المبادرة تستهدف إضافة استثمارات جديدة لـ«الصناعة» بـ200 مليار جنيه

مصر و«الآسيوي للاستثمار».. الطريق نحو التعاون الدولي

رسميا.. انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية 2024

«كولر» يحسم مصير العرض السعودي.. و«الأحمر» يستعد لـ«عودة سان جورج»

الصفحة الثانية

مصر و«الآسيوي للاستثمار».. الطريق نحو التعاون الدولي

مراكز بحثية: البنك يُنهي احتكار وهيمنة مؤسسات التمويل الغربية

خبراء: «القاهرة» حريصة على بناء علاقات متوازنة مع بنوك التنمية شرقاً وغرباً

مساعد وزير الخارجية الأسبق: تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية خطوة إيجابية

الصفحة الثالثة

مدارس «ابدأ».. صروح لتطوير التعليم الفني

مدارس التكنولوجيا التطبيقية انطلاق الدراسة بها لأول مرة هذا العام

الصفحة الرابعة والخامسة

مظلة وطنية لتطوير التعليم وتأهيل نماذج تواكب سوق العمل

وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيّرت الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر

رئيس «صناعة النواب»: مدارس «ابدأ» تمثل مستقبل مصر وإحدى دعائم الجمهورية الجديدة

فرصة لتخريج جيل صناعي واعد.. ونطمح إلى زيادة أعدادها العام المقبل

خبراء: تحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا وتوفر حلولا للطاقة النظيفة

الأمين العام لـ«الصُناع المصريين»: مدارس «ابدأ» دعم للتعليم الفني وللصناعة الوطنية

الصفحة السادسة

إعلان الجدول الزمني اليوم.. والأحزاب تستعد للاستحقاق الديمقراطي.. و«الهيئة الوطنية» تحدد ضوابط الترشح

مؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم «السيسي» في محافظات الجيزة والفيوم وسوهاج ومطروح.. ومواطنون: قهر الصعاب بحكمته

استعدادات «الوطنية للانتخابات» لسباق الرئاسة

الصفحة السابعة

مصطفي محمد يكتب التاريخ مع نانت الفرنسي

الفرعون المصري ينافس «مبابي» على لقب الهداف

يحيى خالد إلى «باريس».. ونجم «اليد» ينعش خزينة «الأبيض» بـ150 ألف يورو

الزمالك يواجه المقاولون بالجولة الثانية من «دورى نايل».. «الأبيض» يستعيد خدمات «زيزو» ويفقد «علاء»

«كولر» يحسم مصيره من العرض السعودي.. و«الأحمر» يستعد لمواجهة سان جورج للمرة الثانية

الصفحة الثامنة

«بيت جميل».. هنا تراث مصر القبطية

شاروخان يُنعش السينما العالمية بـ120 مليون دولار

«كارمن» سابت الموبايل وأسست «براند» باسمها

«مصطفي» زرع السطح فاكهة وخضار عشان يرضي ست الحبايب: نفسها اتفتحت

مدربة تنس طاولة ولاعبة كرة وقالولها «عمرك ما هتوصلي».. عاش يا كابتن