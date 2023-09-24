مصطفى عمار: ملف «الوطن» عن «هيكل» أحدث ضجة في الوسط الصحفي والثقافي

احتفى الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، بالذكرى الـ100 لميلاد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، قائلا: «100 عام على ميلاد هذا الصحفي والجورنالجي العظيم»، متابعا: «أستحضر من مقدمة كتبتها الكاتبة الصحفية الكبيرة سماح عبدالعاطي في ملف بديع وعظيم من عدد يوم الجمعة لجريدة الوطن، وهو العدد اللي عمل ضجة ولاقى استحسان كل الوسط الصحفي والثقافي لما يحمله من زخم ومن محبة وتقدير وجهد مبذول احتفالا بـ100 عام على ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل».

وقال «عمار» خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «كتبت الصحفية سماح عبدالعاطي: نجم وحيد أو قل إنه الأوحد هكذا ظهر ولمع وتوهج ثم استوى في صدر الصماء آمنا مطمئنا من موقعه الجديد يستطيع أن يطل على الدنيا من فوق يراها جيدا، يحصي آثار أقدامه المطبوعة على الأرض، هنا ولد وهنا عاش وهنا عمل وهنا على صوته وهنا كتب كلماته لتنتشر في جهات العالم الأربع بكل لغات الدنيا فيرتفع معه اسمه كملك متوج على عرش الصحافة العربية الجورنالجي».

وعلق «عمار»: «أنا فخور بما كتبته سماح عبدالعاطي وفخور أكتر إنها ضيفتنا النهاردة في ملعب الفن عشان تكلمنا عن أسطورة الصحافة العربية أو أحد أساطير الصحافة العالمية الأستاذ محمد حسنين هيكل في ذكرى ميلاده الـ100».