«كاتب بدون رأس» قطعة شهر سبتمبر في متحف كفر الشيخ

أعلن متحف آثار كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن قطعة شهر سبتمبر الجاري، وهي عبارة عن تمثال لكاتب فاقد الرأس، مرتديا قلادة مربعة على صدره، وجالساً في وضع القرفصاء، وقابضا بإحدى يديه على بردية مفتوحة في حجره، واليد الأخرى في وضع الاستعداد للكتابة، وهو مصنوع من مادة الجرانيت المستخدمة في عصر الدولة الحديثة.

توثيق الحضارة الفرعونية بكفر الشيخ

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف آثار كفر الشيخ، في بيان، إن قطعة الشهر بمتحف آثار كفر الشيخ تدل على عظمة الحضارة الفرعونية القديمة والخالدة على جدران المعابد حتى الآن، موضحاً أن الاهتمام بالكتابة وتوثيق الحضارة القديمة كان يحتاج إلى كُتّاب مهرة، وهو ما يشير له هذا التمثال.

زائرون من مختلف المحافظات

وأضاف أن متحف آثار مدينة كفر الشيخ أصبح قبلة للزائرين من كل محافظات مصر، خاصة المقيمين في الدلتا، وذلك لما يحويه من قطع أثرية فرعونية تحكي عن عظمة التاريخ الفرعوني.