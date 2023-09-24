تنصيب الفنانة ملك زاهر سفيرة للمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة

أعلن المسؤولون عن المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة، تنصيب الفنانة ملك زاهر، سفيرة للمبادرة، أمس في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، وسط ترحيب حافل من حضور فئة الصم وضعاف السمع، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وبدأت الفعاليات بعرض فيديو تعريفي عن المبادرة وبعدها جرى تنصيب الفنانة ملك زاهر وإعلانها سفيرة للمبادرة، وتم الكشف عن هرم مجسم وقع عليه أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع لنشر لغة الإشارة في المجتمع.

وأعربت الفنانة ملك زاهر عن سعادتها بتمثيل المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة وأن تكون سفيرة للمبادرة.

يذكر أن من أهداف المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة هو خدمة أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع وتعزيز نشر ثقافة لغة الإشارة وربط المبادرة بأهداف التنمية المستدامة، وإطلاق النشيد الوطني بلغة الإشارة، وترجمة محطات مترو الأنفاق والمورنويل بلغة الإشارة، وإطلاق برنامج حكاية إشارة لتوسيع نطاق لغة الإشارة بين أفراد المجتمع.