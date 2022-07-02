ملك زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها: كل سنة وأنا نسخة منك (صور)

وجهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، رسالة إلى والدتها هدى زاهر، في يوم ميلادها، للتعبير لها عن مدى حبها وامتنانها لها، لمساندتها ودعمها لها في حياتها، وذلك من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما سويًا في مناسبات مختلفة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

رسالة ملك أحمد زاهر لوالدتها: كل سنة وإحنا أصحاب

وكتبت ملك زاهر، تعليقًا على الصور التي تجمعها ووالدتها في عيد ميلادها، عبر حسابها بـ انستجرام: كل سنة وإنتي كل حاجة حلوة في حياتنا، كل سنة وأنا نسخة منك، كل سنة وإحنا أصحاب، أصحاب يتخانقوا ساعات، يتصالحوا ساعات، بحبك يا مامتي.

ملك زاهر بعد وصولها لسن الـ 20: مش مصدقة

وكانت ملك أحمد زاهر، قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 20 الأسبوع الماضي، وعلقت على ذلك بـ«إنستجرام» قائلة: مش عارفة وصلت إلى سن الـ 20 إزاي وامتى؟، مصدومة إزاي السنين مرت كده؟.

وأضافت: أشعر وكأنني أتقدم في العمر، وده بيخوفني لكن الحمدلله على العائلة والأصدقاء اللي بحبهم و يمكنني الاعتماد عليهم دائمًا ولا أخاف أبدًا، وأتمنى أن يكون هذا العام أفضل من العام الماضي، والسنوات لا تغير ما هو جيد في داخلي.

ووجّه لها والدها أحمد زاهر رسالة في عيد ميلادها بقوله: مش مصدق والله إن الأيام جريت بسرعة كده، بقى البنوتة الصغيرة دي بقي عندها 20 سنة، الله أكبر كل سنة وإنتي حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجة ليا ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي يا ملوكة يا قمر بحبك أوي.