وجد حذاء ابنه.. حكاية فقدان أب لعائلته بالكامل في العاصفة دانيال بدرنة (صور)

يجلس على الأرض وعلامات الحزن والدموع تتساقط من عينه، ممسكا الحذاء بإحدى يديه، ينظر إلى المشهد الذي شهدته مدينته درنة الليبية، منتظرا رجوع ابنه الذي فقده في الإعصار الذي ضرب المدينة، لحظات وثَّقها المصور سراج المشيطي أثناء تغطيته لأحداث الإعصار.

أب يفقد ابنه في العاصفة دانيال

في ذات يوم نزل سراج كعادته ليوثق اللحظات والأحداث التي عاشها أهالي مدينة درنة بعد تعرضها للإعصار، ووجد ذلك الأب المكلوم الذي كان يجلس على الأرض ولم تتوقف الدموع من عينه ينتظر العثور على جثه ابنه الصغير الذي فقده أثناء العاصفة دانيال: «كنت بصور الأحداث بتاعة العاصفة دانيال لقيت الأب قاعد على الأرض وبيبكي» بحسب حديثه لـ«الوطن».

ذهب سراج إلى الرجل ليسأله عن ما حدث معه في العاصفة دانيال ليجد أن الرجل فقد صغيره ولكنه عثر على حذائه فقط: «الأب فقد أبنه الصغير في العاصفة مستني أنه يخرج من تحت الأنقاض أوالمياه ولكنه قدر يحصل على الحذاء بتاعه بس».

لم يكن الأب المكلوم يفقد ابنه فقط ولكنه فقد عائلته بالكامل، ولم يتبقَ منها سوى هذا الحذاء: «لما اتكلمت مع الأب لقيته بيقولي أنه ده بس اللي فضل من عيلته وفي ناس قرايبه قالوا أني عيلته بالكامل توفاها الله هو كمان بيشتغل دكتور ولكن معرفش دكتور إيه».

أحداث من العاصفة دانيال بليبيا

أحداث ومشاهد عديدة تعرضت لها مدينة درنة الليبية بعد أن ضربتها العاصفة دانيال، كان آخرها المنزل الذي أطلق عليه جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي «منزل المعجزة» لأنه المنزل الوحيد الذي ظل صامدا ولم يحدث له شيء وقت مدينة درنة، وادعى البعض أن المنزل كان يسكن بداخله أيتام ولكن الحقيقة لم تكن مثل ذلك وهي أن المنزل نجا بإرادة الله سبحانه وتعالى.

وفيما يخص الأوضاع في مدينة درنة أعلنت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، ارتفاع عدد الضحايا الموثقين نتيجة السيول في مدينة درنة شرقي البلاد، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز عربية، وأوضحت اللجنة إنها وثقت مقتل 3845 شخصا حتى الآن، نتيجة الكارثة التي ضربت درنة قبل نحو أسبوعين.