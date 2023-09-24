أمين الفتوى يوضح ميراث سيدة توفي زوجها وله 11 شقيقا.. «عايزين حقهم في الشقة»

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده: «أنها أرملة منذ 3 سنوات، وزوجها توفي قبل والده وأمه، وبالتالي دخلوا معها في الميراث الخاص بزوجها، وتعيش في الشقة، وإخوة زوجها 11 فردا يريدون حقهم في الشقة التي تعيش فيها، فأين تذهب إذا أخذوا حقهم وأولادها ليس لديهم القدرة على الدفع لهم، فماذا تفعل هل تعيش في الشارع؟».

نصيب الجميع في الشقة

وقال «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الأب والأم لكل منهما سدس التركة، والزوجة لها الثمن، وأولاده لهم الباقي تقسيما، حتى لو شقة زوجية».

وأضاف: «بعد وفاة الأب والأم، أصبح نصيبهم من حق الأبناء بما فيهم أبناء المتوفى، لو تنازل الأب والأم بصورة رسمية يصبح الشقة كاملة من حق الزوجة وأبنائها، وإذا تنازلوا شفويا فهذا معناه إنهم تنازلوا عن حق المنفعة وليس حقهم في الميراث».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.